Главная » Новости » Война в Украине

Террористический удар без какого-либо смысла: Зеленский об обстреле Днепра и Запорожья

22:16 05.05.2026 Вт
2 мин
Атака россиян унесла в двух городах 16 жизней
aimg Валерий Ульяненко
Террористический удар без какого-либо смысла: Зеленский об обстреле Днепра и Запорожья Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Во вторник, 5 мая, РФ обстреляла Запорожье и Днепр, где пострадало и погибло много людей. Это был "террористический удар", лишенный военного смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас в больнице семь раненых после российского удара по Запорожью, и еще часть людей проходит необходимые обследования. Всего 37 пострадавших", - рассказал глава государства.

Он отметил, что россияне нанесли удар управляемыми авиационными бомбами прямо по городской гражданской инфраструктуре города, и добавил, что оккупанты "не ограничивают себя в уничтожении жизни".

"Это абсолютно циничный, лишенный всякого военного смысла террористический удар. Ни дня такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что вечером РФ нанесла удар по Днепру - по состоянию на сейчас известно о четырех погибших.

"Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование"", - заявил он.

Напомним, сегодня россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 37 раненых. Завтра, 6 мая, в городе объявили День траура.

Кроме того, оккупанты ударили фугасными авиабомбами по Краматорску. Удары пришлись на центр города, где находились мирные жители. По состоянию на сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших.

Также российские оккупанты нанесли удары по Чернигову с применением ударных беспилотников типа "Шахед". Вражеский дрон попал в центральную часть города.

Были повреждены административное здание и автомобили. Кроме того, три человека обратились за медицинской помощью с акубаротравмами.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоров корреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной