Россия согласится только на план, означающий капитуляцию Украины, - ISW

Кремлевские чиновники и российские провоенные блогеры системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 ноября заявил, что Кремль не может отступить от требований диктатора Владимира Путина, озвученных на саммите на Аляске в августе 2025 года.
Он также подтвердил стремление России якобы устранить "коренные причины" войны. К ним Рябков отнес расширение НАТО, размещение вооружений в Восточной Европе и якобы дискриминацию русского языка, русского народа и Русской православной церкви в Украине.
Такие тезисы согласуются с позицией других высокопоставленных российских чиновников.
Рябков также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими "национальными интересами", несмотря на санкции, что свидетельствует о готовности Кремля поддерживать военные действия в Украине даже в условиях дальнейшего экономического давления.
По оценкам ISW, Путин во время саммита на Аляске также показал, что его взгляды на суверенитет Украины остаются неизменными с 2021 года, а интереса к серьезным мирным переговорам Москва не демонстрирует.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев заявил, что предложенный США мирный план якобы сохраняет "угрозу на российской границе", имея в виду существование Украины и общую границу России с Польшей и странами Балтии.
Он утверждает, что к плану следует относиться с "чрезвычайной осторожностью" и рассматривать его лишь как "отправную точку".
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также раскритиковал возможность передачи Украине ракет дальнего действия, в частности "Томагавков", заявив, что это противоречит заявленной Москвой цели "демилитаризации".
Российские медиа подали его заявления как "предупреждение", почему мирные предложения Запада якобы "неприемлемы".
К критике присоединился и представитель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси и известный пропагандист Вадим Гигин.
Он заявил на российском телевидении, что Россия "не может согласиться" на план США из-за "взаимного недоверия" между Москвой и Вашингтоном и отсутствия действенного механизма для реализации соглашения.
Ультранационалисты и провоенные российские милблогеры также продолжают настаивать на отказе от любого мирного плана.
Один из приближенных к Кремлю блогеров заявил, что план может ограничить возможности России захватить больше украинских территорий, а заявления Путина от 21 ноября он расценил как сигнал продолжать войну, пока есть возможность продвижения.
Другой милблогер отметил, что цели России выходят за пределы Донбасса и охватывают все территории, которые Кремль объявил "аннексированными" в 2022 году, включая Запорожскую и Херсонскую области.
Он также намекнул, что Россия стремится создать "демилитаризованную зону" вплоть до польской границы, что демонстрирует максималистские территориальные претензии.
По данным ISW, кремлевские чиновники и провоенные блогеры системно отвергают 28-пунктный план США с момента его появления в западных СМИ 20 ноября.
Аналитики оценивают, что Россия вряд ли примет любой мирный план, который не предусматривает фактической капитуляции Украины, а Украина и Запад взамен могут использовать ряд слабых мест России для давления на Кремль.
Мирный план США для Украины
20 ноября стало известно, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали проект мирного плана из 28 пунктов, подготовленный под руководством спецпредставителя США Стива Уиткоффа в консультациях с Россией.
В ближайшее время Зеленский должен обсудить документ с лидером США Дональдом Трампом.
По данным СМИ, план предусматривает отказ Украины от части неоккупированных территорий Донетчины, сокращение ВСУ, замораживание фронта в Запорожской и Херсонской областях, снятие санкций с РФ и введение гарантий безопасности по аналогу статьи 5 НАТО.
Также речь идет о распределении замороженных российских активов и создании "Совета мира".
21 ноября Зеленский предупредил, что Украина находится под сильным давлением и может оказаться перед выбором между достоинством и партнерством. Он пообещал предлагать альтернативы и добиваться учета украинских интересов в плане США.
Трамп заявил, что хочет согласования плана ко Дню благодарения. Reuters сообщало, что США пригрозили Украине прекращением поставок разведданных и оружия в случае отказа поддержать документ.
Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что также получил версию плана, назвав ее "модернизированной после Аляски".