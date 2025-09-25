Гибридная война России усиливается: украинцы назвали самые большие угрозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию опроса Социологической группы "Рейтинг" "Доверие, реформы и интеграция в ЕС: что думают украинцы в 2025 году" на Youtube .

Опрос проводился с 31 июля по 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Относительно готовности государства к гибридным атакам, 67% респондентов считают, что Украина подготовлена средне, 14% оценивают подготовку как хорошую, а 16% считают ее недостаточной.

Согласно опросу, 69% украинцев оценивают гибридную угрозу со стороны России как высокую. Среднюю угрозу отметили 3%, а низкую - также лишь 3%.

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (78%) поддерживают войну с Украиной.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.