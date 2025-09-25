ua en ru
Гибридная война России усиливается: украинцы назвали самые большие угрозы

Украина, Четверг 25 сентября 2025 12:50
Гибридная война России усиливается: украинцы назвали самые большие угрозы Фото: Гибридная война России против Украины только усиливается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев считают гибридную угрозу со стороны России высокой. Наибольшие риски - онлайн-вербовка, фейки и кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию опроса Социологической группы "Рейтинг" "Доверие, реформы и интеграция в ЕС: что думают украинцы в 2025 году" на Youtube.

Согласно опросу, 69% украинцев оценивают гибридную угрозу со стороны России как высокую. Среднюю угрозу отметили 3%, а низкую - также лишь 3%.
Относительно готовности государства к гибридным атакам, 67% респондентов считают, что Украина подготовлена средне, 14% оценивают подготовку как хорошую, а 16% считают ее недостаточной.

Большинство украинцев (81%) убеждены, что гибридная война России усиливается.

Только 13% опрошенных считают, что угроза ослабевает.
Самые большие угрозы

По данным опроса, украинцы определили три ключевые угрозы:

  • Онлайн-вербовка российскими спецслужбами для совершения преступлений - 42%;
  • Фейковые новости, включая вмешательство в выборы - 32%;
  • Кибератаки на государственные компьютерные системы - 23%.

Опрос проводился с 31 июля по 5 августа 2025 года среди 2000 респондентов. Погрешность выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (78%) поддерживают войну с Украиной.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

