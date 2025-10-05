Взрывы, пожары и вырубки: как война в Украине меняет климат и усиливает парниковый эффект

Боевые действия в Украине наносят вред не только людям и природе, но и атмосфере. Постоянные взрывы, пожары и уничтожение лесов приводят к значительным выбросам аэрозолей и продуктов горения, которые усиливают парниковый эффект.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и Национального антарктического научного центра, участница четырех экспедиций на станцию "Академик Вернадский" Анастасия Чигарева .

По ее словам, война приводит к уменьшению площадей лесов, которые поглощали CO₂ и охлаждали территории. Это меняет местную циркуляцию воздушных масс и может иметь масштабные последствия для регионального климата.

Отдельно ученая отметила последствия подрыва Каховской ГЭС. Исчезновение водохранилища кардинально изменило микроклимат юга Украины: территория, где когда-то формировались облака-осадки, превратилась сначала в степь, а теперь там постепенно формируется лес - с другими погодными процессами.

"Такие процессы нужно отслеживать годами, но из-за боевых действий у нас нет полной сети наблюдений в этих регионах", - пояснила Чигарева.

Она подчеркнула, что человечество должно изменить подход к природе и ресурсам планеты.

"Проблемы, вызванные климатическими изменениями, будут только усиливаться. Нам нужно внедрять реальные меры адаптации, чтобы смягчить последствия", - говорит Чигарева.