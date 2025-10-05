ua en ru
Взрывы, пожары и вырубки: как война в Украине меняет климат и усиливает парниковый эффект

Воскресенье 05 октября 2025 11:50
Взрывы, пожары и вырубки: как война в Украине меняет климат и усиливает парниковый эффект Фото: Изменения климата (flickr.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Боевые действия в Украине наносят вред не только людям и природе, но и атмосфере. Постоянные взрывы, пожары и уничтожение лесов приводят к значительным выбросам аэрозолей и продуктов горения, которые усиливают парниковый эффект.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и Национального антарктического научного центра, участница четырех экспедиций на станцию "Академик Вернадский" Анастасия Чигарева.

По ее словам, война приводит к уменьшению площадей лесов, которые поглощали CO₂ и охлаждали территории. Это меняет местную циркуляцию воздушных масс и может иметь масштабные последствия для регионального климата.

Отдельно ученая отметила последствия подрыва Каховской ГЭС. Исчезновение водохранилища кардинально изменило микроклимат юга Украины: территория, где когда-то формировались облака-осадки, превратилась сначала в степь, а теперь там постепенно формируется лес - с другими погодными процессами.

"Такие процессы нужно отслеживать годами, но из-за боевых действий у нас нет полной сети наблюдений в этих регионах", - пояснила Чигарева.

Она подчеркнула, что человечество должно изменить подход к природе и ресурсам планеты.

"Проблемы, вызванные климатическими изменениями, будут только усиливаться. Нам нужно внедрять реальные меры адаптации, чтобы смягчить последствия", - говорит Чигарева.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине резко возросло количество экстремальных погодных явлений - ливней, засух, градов и бурь. Ученая Анастасия Чигарева объяснила, что потепление смещает климатические зоны, из-за чего юг становится более засушливым, а север - теплее. Киев и крупные города страдают от жары и подтоплений, тогда как морозы становятся все реже.

Также мы рассказывали, что в Антарктиде происходят беспрецедентные климатические изменения: во время полярной зимы идут дожди, на льду появляются водоросли, а шельфы быстро тают. Ученая Анастасия Чигарева рассказала, что потепление вызывает опреснение океана и угрожает полярным видам, которые не успевают адаптироваться.

