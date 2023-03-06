Россия начала поставлять крупные партии нефти в ОАЭ, - Reuters
Объединенные Арабские Эмираты принимают все больше партий российской сырой нефти, что является еще одним примером того, как западные санкции против РФ скорректировали традиционные потоки торговли энергоносителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия продает как нефть, так и нефтепродукты по сниженным ценам после того, как международные санкции из-за ее вторжения в Украину оставили у нее меньше покупателей.
Россия улучшает сотрудничество с ведущими производителями нефти в Персидском заливе, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ. Арабские страны Персидского залива сопротивлялись давлению США, которые требовали изолировать РФ и добывать больше нефти.
"Совершенно неизвестно, когда ОАЭ начали импортировать российскую нефть, но данные отслеживания танкеров указывают на то, что объемы выросли после вторжения России в Украину", - говорится в материале.
Отмечается, что с ноября 2022 года около 1,5 млн баррелей российской нефти было отправлено в ОАЭ. Саудовская Аравия импортирует значительное количество российского мазута для сжигания на своих электростанциях, высвобождая больше сырой нефти для экспорта.
Напомним, что страны Запада призывают Объединенные Арабские Эмираты прекратить экспорт критически важных товаров в Россию. РФ может использовать электронику, поставляемую ОАЭ, в военных целях.
Кроме того, США сообщили Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям сдерживать вторжение РФ в Украину.
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