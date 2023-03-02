Страны Запада призывают ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию, - FT
Страны Запада призывают Объединенные Арабские Эмираты прекратить экспорт критически важных товаров в Россию. РФ может использовать поставляемую ОАЭ электронику в военных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Сообщается, что официальные лица из США, Евросоюза и Британии в последние недели посетили ОАЭ, чтобы разъяснить широкий спектр торговых ограничений во избежание нарушения санкций. США, в частности, обеспокоены тем, что ОАЭ поставляют товары, которые могут быть перепрофилированы для "оборонки" РФ.
Экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 млн долларов. В прошлом году ОАЭ также экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее. Кроме того, ОАЭ экспортировали в Россию 158 дронов на сумму почти 600 тысяч долларов. Также страны ЕС запросили информацию о том, что конкретно ОАЭ экспортируют в Россию.
Ранее мы писали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть российской нефти, закупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах ОАЭ вместо долларов США.
Кроме того, США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям сдерживать вторжение РФ в Украину.
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