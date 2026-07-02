Россия побоялась проводить свой главный военно-морской парад, - разведка Британии
Россия во второй раз отменяет масштабный парад ко "дню ВМФ РФ". На это указывают несколько признаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании на основе данных разведки.
Россия испугалась проводить парад в Санкт-Петербурге
В РФ, скорее всего, снова отменят свой главный парад , посвященный так называемому "Дню ВМФ РФ". Причиной является большое опасение безопасности при его проведении.
"День ВМФ России" традиционно отмечается в последние выходные июля. С 2017 по 2024 год эта мера сопровождалась масштабным морским парадом на Балтике вблизи Санкт-Петербурга", - отметили в разведке Британии.
Также во время парада российский диктатор Владимир Путин проводил осмотр военных кораблей.
Ранее здесь присутствовали иностранные судна и представители других стран.
Украина атакует фрегаты Балтийского флота РФ
В 2024 году Россия сократила масштаб главного военно-морского парада.
В прошлом году его полностью отменили, главная причина – из соображений безопасности.
"В этом году главный военно-морской парад России с высокой вероятностью будет отменен снова по причинам безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, что 3 июня Украина успешно поразила фрегат Балтийского флота РФ "Бойкий" проекта "Стерегущий". Корабль находился в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.
В разведке Британии прогнозируют, что свой главный парад в Петербурге Россия может заменить морскими учениями, подобными "Июльскому шторму" 2025 года.
Напомним, ВСУ поразили корабли в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ. "Мадяр", в частности, показал видео горящего российского корвета "Бойкий".
В сети уже появилось видео с последствиями атаки Украины на корвет "Бойкий". Этот удар ослабил морской потенциал РФ на Балтике.
Поражение корвета "Бойкий" демонстрирует способность Украины избивать по военным объектам России на расстоянии более 1000 км. Этот корабль использовался для провокаций вблизи границ НАТО и сопровождения танкеров "теневого флота" страны-агрессоры.