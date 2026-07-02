ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія побоялася проводити свій головний військово-морський парад, - розвідка Британії

17:53 02.07.2026 Чт
2 хв
Чому Росії лячно проводити воєнний парад у Петербурзі у липні 2026 року?
aimg Олена Бджола
Росія побоялася проводити свій головний військово-морський парад, - розвідка Британії Фото: військово-морський парад РФ у Петербурзі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія вдруге скасовує масштабний парад до "дня ВМФ РФ". На це вказують кілька ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії на основі даних розвідки.

Росія злякалася проводити парад у Санкт-Петербурзі

У РФ, скоріше за все, знову відмінять свій головний парад, який присвячений так званому "Дню ВМФ РФ". Причиною є велике побоювання щодо безпеки під час його проведення.

"День ВМФ Росії" традиційно відзначається останніми вихідними липня. З 2017 по 2024 рік цей захід супроводжувався масштабним морським парадом на Балтиці поблизу Санкт-Петербурга", - зазначили у розвідці Британії.

Також під час параду російський диктатор Володимир Путін проводив огляд військових кораблів.

Раніше тут були присутні іноземні судна та представники інших країн.

Україна атакує фрегати Балтійського флоту РФ

У 2024 році Росія скоротила масштаб головного військово-морського параду.

Торік його повністю скасували, головна причина - з міркувань безпеки.

"Цього року головний військово-морський парад Росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту РФ "Бойкий" проєкту "Стерегущий". Корабель знаходився у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

У розвідці Британії прогнозують, що свій головний парад у Петербурзі Росія може замінити морськими навчаннями, подібними до "Липневого шторму" 2025 року.

Нагадаємо, ЗСУ уразили кораблі в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ. "Мадяр", зокрема, показав відео палаючого російського корвета "Бойкий".

У мережі вже з'явилося відео з наслідками атаки України на корвет "Бойкий". Цей удар послабив морський потенціал РФ на Балтиці.

Ураження корвета "Бойкий" демонструє здатність України бити по військових об'єктах Росії на відстані понад 1000 км. Цей корабель використовувався для провокацій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів "тіньового флоту" країни-агресорки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Великобританія Санкт-Петербург
Новини
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Аналітика
Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Роботи будуть вивозити НРК на бойові задачі: інтерв'ю з директором UGV Robotics