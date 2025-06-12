Россия хочет захватить Одессу? ВМС оценили вероятность высадки вражеского десанта
Россия хочет захватить Одессу и прорваться к границе с Молдовой и Румынией. Однако в ВМС ВСУ высадку десанта назвали самоубийством для россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире марафона "Единые новости".
По его словам, вероятность высадки морского десанта на одесское побережье сейчас крайне низкая. Украинские ВМС полностью контролируют акваторию Черного моря, а любой вражеский корабль, который приблизится к побережью, будет немедленно уничтожен.
"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль, они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских сил. Поэтому, соответственно, сейчас это маловероятно", - говорит Дмитрий Плетенчук.
Кроме того, он подчеркнул, что полноценная десантная операция требует синхронного наступления как с моря, так и с суши. Без этого такая попытка будет обречена.
"Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это - самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант - это суицид", - сказал Плетенчук.
Добраться до Одессы по суше Россия также пока не в состоянии. Как напомнил Плетенчук, еще в феврале 2022 года враг уже пытался реализовать подобный сценарий, однако потерпел поражение - главным образом из-за отсутствия продвижения по суше.
К тому же для сухопутного наступления на Одессу врагу придется форсировать как минимум три большие водные преграды, что делает такую операцию еще более сложной и практически нереальной в нынешних условиях.
Планы России
11 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой. Об этом глава государства сказал во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".
Он подчеркнул, что Одесская область является "одной из главных целей" России для провоцирования хаоса.
"Мы видели это раньше на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов", - уточнил он.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отмечал, что Россия хочет оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра.
Также, по словам Палисы, оккупанты планируют захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.
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