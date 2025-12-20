Может ли Россия сбросить десант на Одессу: что говорят в ЦПД

Недавно в соцсетях были вбросы об угрозе российского десанта для Одессы и области. Однако на самом деле эта информация является фейком, Россия не может это сделать.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Одесса, Одесская область, в ряд пабликов вбрасывают фейки об угрозах российского десанта, а также другие военные страшилки. Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря, все под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Коваленко сообщил, что сейчас большие ресурсы Россия направляет на воздушные удары и попытки создать гуманитарную катастрофу. И параллельно, враг тратит большие силы на локальную пропаганду. Он отметил, что сейчас важно выдержать.

"Энергетики работают, военные работают - много людей задействованы в отражении атак, восстановлении, обеспечении безопасности, информационной устойчивости, в медицине, логистике. Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды - Россия", - написал руководитель ЦПД.

В то же время он подчеркнул, таких темпов противодействия и восстановления в таких сложных условиях - не способна была бы обеспечить ни одна страна Европы в современных условиях войны.