Главная » Новости » Война в Украине

Одесса - среди главных целей РФ: WSJ объяснило усиление обстрелов города

Одесса, Четверг 01 января 2026 18:43
UA EN RU
Одесса - среди главных целей РФ: WSJ объяснило усиление обстрелов города Фото: россияне усилили удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

В декабре РФ направила свои удары на Одессу, которая является главным узлом зернового экспорта и экономической артерией Украины, соединяющей ее с остальным миром. Таким образом россияне пытаются ухудшить состояние украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Они точно хотят отрезать Одессу и другие города от инфраструктуры. Они наносят удары и убивают как людей, так и экономику, уменьшая наши экспортные возможности через морской коридор", - цитирует издание слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Минразвития Украины сообщило, что Киев экспортирует около 90% сельскохозяйственной продукции морем. Отмечается, что страна научилась защищать этот способ торговли морскими дронами, однако РФ усилила воздушные атаки и ее беспилотники нередко не летят над той частью суши, где находятся средства ПВО.

WSJ отмечает, что Одесса становится главной целью страны-агрессора, которая утверждает, что бьет по транспортной и портовой инфраструктуре, которые используются в "интересах ВСУ". В результате город оказался в своеобразной осаде и его жители днями живут без света, воды и тепла.

Последствия будут ощущаться и после войны

"Россия пытается уничтожить все ключевые элементы экспортных логистических цепей. Они бьют по тому, к чему им легче всего добраться. И тогда, конечно, если посмотреть на экспортную логистику, Одесса - это последние ворота", - заявил директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Он подчеркнул, что РФ использую стратегию ударов по экономической составляющей, экспорту и экономике Украины.

По словам Вовка, в случае нарушения зернового экспорта в результате атак, покупатели украинской продукции могут искать ее в других, более стабильных местах. Он подчеркнул, что последствия будут заметны долгое время после завершения войны.

Обстрелы Одесской области

Напомним, в ночь на 31 декабря была осуществлена очередная массированная атака по региону. В результате обстрелов часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Местные власти сообщали, что враг целился по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.

Отметим, Одесса попала в перечень тех городов, которые враг атаковал в ночь с 31 декабря на 1 января. В области повредили энергетическую инфраструктуру, возник пожар.

Война в Украине
