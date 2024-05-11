Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.

Другие провокации россиян

Следует отметить, что российский режим неоднократно пытался совершить провокации в Украине, и не только в Киеве.

Кроме того, кремлевские чиновники пытались притянуть Украину к теракту, произошедшему в торговом центре в Подмосковье 22 марта 2024 года. МИД России заявил, что якобы был обнаружен "украинский след" в расследовании. При этом Москва обвинила главу СБУ Василия Малюка в причастности к теракту и потребовала его ареста.

В СБУ резко ответили на обвинения России и назвали заявления российского МИДа "ничтожными".

Также, по данным партизан, спецслужбы России могли планировать провокации и теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину.

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