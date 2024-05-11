Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко.
Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.
"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.
СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.
Другие провокации россиян
Следует отметить, что российский режим неоднократно пытался совершить провокации в Украине, и не только в Киеве.
Кроме того, кремлевские чиновники пытались притянуть Украину к теракту, произошедшему в торговом центре в Подмосковье 22 марта 2024 года. МИД России заявил, что якобы был обнаружен "украинский след" в расследовании. При этом Москва обвинила главу СБУ Василия Малюка в причастности к теракту и потребовала его ареста.
В СБУ резко ответили на обвинения России и назвали заявления российского МИДа "ничтожными".
Также, по данным партизан, спецслужбы России могли планировать провокации и теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину.
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