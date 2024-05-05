Спецслужбы РФ могут готовить теракт в Москве или Петербурге, чтобы обвинить Украину, - АТЕШ

В ближайшее время спецслужбы агрессора могут готовить провокации, чтобы обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По информации агентов движения, в РФ планируется проведение антитеррористических мероприятий, во время которых могут быть задержаны мусульмане, у которых, предположительно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства. Диверсия может быть осуществлена в ближайшие 5 дней. Организаторы выбирают между двумя крупнейшими городами РФ: Санкт-Петербургом и Москвой. Учитывая ситуацию, "АТЕШ" призывает жителей вышеупомянутых городов воздержаться от посещения людных мест и многолюдных собраний.