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Спецслужбы РФ могут готовить теракт в Москве или Петербурге, чтобы обвинить Украину, - АТЕШ

Воскресенье 05 мая 2024 05:00
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Спецслужбы РФ могут готовить теракт в Москве или Петербурге, чтобы обвинить Украину, - АТЕШ Фото: российские спецслужбы готовят провокационные теракты (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ближайшее время спецслужбы агрессора могут готовить провокации, чтобы обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

По информации агентов движения, в РФ планируется проведение антитеррористических мероприятий, во время которых могут быть задержаны мусульмане, у которых, предположительно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства.

Диверсия может быть осуществлена в ближайшие 5 дней. Организаторы выбирают между двумя крупнейшими городами РФ: Санкт-Петербургом и Москвой.

Учитывая ситуацию, "АТЕШ" призывает жителей вышеупомянутых городов воздержаться от посещения людных мест и многолюдных собраний.

Провокации РФ на Пасху

В Нацполиции не исключили массированных атак по Украине в воскресенье, 5 мая. Правоохранители озвучили несколько важных правил, которые помогут спасти жизнь.

СБУ также призвала украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

К осторожности соотечественников призвал и президент Владимир Зеленский.

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