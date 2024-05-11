Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Служби безпеки Артема Дехтяренка.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

Як зазначає речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

Інші провокації росіян

Варто зазначити, що російський режим неодноразово намагався вчинити провокації в Україні, і не тільки в Києві.

Крім того, кремлівські чиновники намагалися притягнути Україну до теракту, який стався у торговому центрі у Підмосков'ї 22 березня 2024 року. МЗС Росії заявило, що нібито було виявлено "український слід" у розслідуванні. При цьому Москва звинуватила главу СБУ Василя Малюка у причетності до теракту і вимагала його арешту.

В СБУ різко відповіли на звинувачення Росії і назвали заяви російського МЗС "нікчемними".

Також, за даними партизанів, спецслужби Росії могли планувати провокації та теракти на території РФ, щоб потім звинуватити Україну.

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