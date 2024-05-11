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Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям

Київ, Субота 11 травня 2024 10:11
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Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям Фото: СБУ попередила теракти у Києві на 9 травня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Служби безпеки Артема Дехтяренка.

Як зазначає речник, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.

Інші провокації росіян

Варто зазначити, що російський режим неодноразово намагався вчинити провокації в Україні, і не тільки в Києві.

Крім того, кремлівські чиновники намагалися притягнути Україну до теракту, який стався у торговому центрі у Підмосков'ї 22 березня 2024 року. МЗС Росії заявило, що нібито було виявлено "український слід" у розслідуванні. При цьому Москва звинуватила главу СБУ Василя Малюка у причетності до теракту і вимагала його арешту.

В СБУ різко відповіли на звинувачення Росії і назвали заяви російського МЗС "нікчемними".

Також, за даними партизанів, спецслужби Росії могли планувати провокації та теракти на території РФ, щоб потім звинуватити Україну.

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Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
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