ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Суббота 08 февраля 2025 00:49
UA EN RU
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На следующей недели состоится новая встреча в формате "Рамштайн" уже с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе мероприятия он подтвердит приверженность Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Согласно анонсу, Хегсет покинет Вашингтон 10 февраля, совершив недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Первый визит будет в ФРГ, после чего он отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины.

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников, он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики.

Также на "Рамштайне", первом совещании под председательством Великобритании, глава Пентагона подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению в Украине, причем как можно скорее.

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", - сказано на сайте Минобороны США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Война в Украине Встреча Рамштайн
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов