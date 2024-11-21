Россия после применения межконтинентальной ракеты деградировала до состояния КНДР, - МИД
Если применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подтвердится, это означает, что она деградировала до состояния КНДР. Украина уже делает шаги, чтобы получить реакцию мира на такую атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
По его словам, в связи с использованием Россией нового типа оружия для удара по Украине, МИД делает дипломатические шаги. В частности, ведомство обратилось к партнерам для информирования об инциденте.
"Также мы задействуем механизмы ООН и НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие. Будут и формальные обращения, ноты, будут созыв отдельных форматов, чтобы разбудить мир и привлечь внимание к произошедшему", - уточнил Тихий.
Он добавил, что отсутствие сильной реакции от партнеров связано с тем, что они еще сами изучают данные о сегодняшней атаке на Украину.
"Если подтвердится использование межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, которая сама время от времени запускает такие ракеты, пугая мир", - подчеркнул спикер МИД.
Он отметил, что Украина призывает иностранных лидеров уже сейчас реагировать на применение Россией нового типа оружия и не ждать детальных экспертных выводов. Поскольку факт применения нового оружия уже есть, и агрессору нужно показать неприемлемость таких действий.
Россия могла запустить по Украине МБР
Стоит заметить, что сегодня утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия впервые с начала войны использовала для удара по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Целью стала Днепропетровская область.
При этом в сети обнародовали соответствующее видео, на котором можно заметить момент атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все характеристики новой ракеты, которой Россия ударила по Украине, соответствуют межконтинентальной баллистике.
Все детали атаки - в материале РБК-Украина.
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