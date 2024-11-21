Очередная эскалация. Что известно об ударе России межконтинентальной ракетой по Украине

Межконтинентальная баллистическая ракета сегодня утром впервые была применена Россией в войне против Украины. Так, Украина стала первой в мире страной, против которой применили такой тип ракеты.

Что известно о российском ударе и как на него реагируют в Украине и мире, - в материале РБК-Украина .

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Что известно об ударе МБР по Украине

Утром 21 ноября россияне в течение двух часов атаковали Днепр разными типами ракет. Среди них, как сообщили Воздушные силы, была межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная из Астраханской области РФ.

По данным Воздушных сил, силами ПВО при отражении атаки на Днепр было сбито шесть крылатых ракет. По другим, как заявили в ВС, - без существенных последствий.

"Больше информации или каких-либо деталей от ВС по поводу утренней ракетной атаки пока не предвидится. Прошу относиться с пониманием", - объяснял на странице в Facebook врио начальника управления коммуникаций ВС Юрий Игнат.

Однако в соцсетях днем быстро распространилось видео с камеры наблюдения, на котором, как утверждается, зафиксирован момент атаки именно межконтинентальной баллистической ракетой.

Какой ракетой атаковали Украину

Какая именно межконтинентальная баллистическая ракета была применена против Украины, неизвестно, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявлял, что все характеристики свидетельствуют о том, что это была именно межконтинентальная баллистическая ракета. Однако на Западе считают иначе.

Американские телеканалы ABC News и NBC News распространили слова неназванного чиновника США, заявившего, что удар по Днепру, вероятно, был совершен не межконтинентальной ракетой. Чиновник утверждает, что все якобы указывает на то, что это была обычная баллистическая ракета.

Вчера на фоне паники со стороны иностранных посольств по поводу возможной масштабной атаки на Украину, в сети распространялась информация, что Россия может использовать межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". По данным источников "Суспільне" в правоохранительных органах, по предварительной версии, сегодня Украина была атакована именно такой ракетой, но официальных подтверждений этому пока нет. Больше об этой ракете читайте - по ссылке.

В то же время издание The Guardian со ссылкой на анонимного представителя правительства Британии сообщило, что британские спецслужбы "срочно" проверяют, действительно ли Россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине.

Что говорят об ударе в Украине

Комментируя сегодняшний удар, президент Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится, а потому применяет новые типы ракет против Украины.

"Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - отмечал он.

В то же время представитель МИД говорил, что российский удар баллистической ракетой еще раз доказывает, что Москва не стремится к миру, а наоборот прилагает все усилия для расширения войны.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, сегодняшним ударом Путин пытался повысить ставки, но ему этого не удалось.

"Россия все больше выглядит более неадекватной, чем КНДР, и приближает тот момент, когда ее токсичность для других будет превосходить выгоду использования РФ в качестве сырьевого придатка", - написал он в своем Telegram-канале.

Как на удар отреагировали в мире

В Британии на фоне сообщений о российском ударе межконтинентальной баллистикой по Украине заявили, что продолжат поддерживать Киев.

"Если это правда, то очевидно, что это будет еще один пример серьезного, безрассудного и эскалационного поведения России и укрепит нашу решимость", - заявил The Guardian неназванный представитель правительства Британии.

В то же время представитель Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе назвал удар России межконтинентальной ракетой очередным витком агрессии и эскалации в войне против Украины.

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина", - сказал он.

Что же касается России, то там, кажется, решили пока не делать официальных заявлений по поводу этого удара. Более того, на трансляцию российского МИД попал момент телефонного звонка спикера министерства Марии Захаровой от неустановленного человека, который попросил ее не комментировать утренний удар.

Соответствующее видео, где слова неустановленного абонента уловил микрофон Захаровой, распространили сегодня сами же российские СМИ. Но Захарова позже назвала видео фейком.