Росія після застосування міжконтинентальної ракети деградувала до стану КНДР, - МЗС

Якщо застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) підтвердиться, це означає, що вона деградувала до стану КНДР. Україна вже робить кроки, щоб отримати реакцію світу на таку атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

За його словами, у зв'язку з використанням Росією нового типу зброї для удару по Україні МЗС робить дипломатичні кроки. Зокрема, відомство звернулося до партнерів для інформування про інцидент.

"Також ми задіюємо механізми ООН і НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію. Будуть і формальні звернення, ноти, скликання окремих форматів, щоб розбудити світ і привернути увагу до того, що сталося", - уточнив Тихий.

Він додав, що відсутність сильної реакції від партнерів пов'язана з тим, що вони ще вивчають дані про сьогоднішню атаку на Україну.

"Якщо підтвердиться використання міжконтинентальної балістичної ракети, то можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка сама час від часу запускає такі ракети, лякаючи світ", - наголосив речник МЗС.

Він зазначив, що Україна закликає іноземних лідерів вже зараз реагувати на застосування Росією нового типу зброї та не чекати детальні експертні висновки. Оскільки факт застосування нової зброї вже є, й агресору потрібно показати неприйнятність таких дій.