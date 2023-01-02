Россия перебросила под Мариуполь мобилизованных и старые танки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, кого как будто уже как месяц нет. Все призваны недавно. По прибытию в ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) сразу же занялись поиском "боекомплекта" для основного оружия. Водки. С переменным успехом", - рассказал Андрющенко.

По его словам, в Урзуф также перебросили около семи российских танков старой модификации.