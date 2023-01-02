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Слышали даже в Урзуфе. В Бердянске сообщают о взрывах

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Бердянск, Понедельник 02 января 2023 14:08
Слышали даже в Урзуфе. В Бердянске сообщают о взрывах Фото: в Бердянске сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 2 января, в Бердянске сообщают о взрывах. Их слышали в Урзуфе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Бердянске ничего не происходит. Звук "ничего" хорошо слышали за 35 километров в Урзуфе. Видимо, просто петарды", - рассказал он.

Как пишет "Бердянск Сейчас", рашисты написали на своих каналах, что они уничтожили БПЛА.

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