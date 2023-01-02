Росія перекинула під Маріуполь мобілізованих та старі танки

Ілюстративне фото: Росія перекинула під Маріуполь мобілізовані та старі танки (Getty Images)

До тимчасово окупованого села Урзуф, що знаходиться під Маріуполем, прибули мобілізовані росіяни разом з технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.