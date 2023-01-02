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Росія перекинула під Маріуполь мобілізованих та старі танки

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Понеділок 02 січня 2023 16:23
Росія перекинула під Маріуполь мобілізованих та старі танки Ілюстративне фото: Росія перекинула під Маріуполь мобілізовані та старі танки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До тимчасово окупованого села Урзуф, що знаходиться під Маріуполем, прибули мобілізовані росіяни разом з технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Ті, кого начебто вже як місяць немає. Усі покликані нещодавно. Після прибуття в ППД (пункт постійної дислокації - ред.) одразу ж зайнялися пошуком "боєкомплекту" для основної зброї. Горілки. Зі змінним успіхом", - розповів Андрющенко.

За його словами, до Урзуфа також перекинули близько семи російських танків старої модифікації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 2 січня, у Бердянську пролунали сильні вибухи, які було чути в Урзуфі.

Також ми писали, що тиждень тому в Урзуфі було чути вибухи.

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