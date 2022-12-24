В Урзуфе сообщают о взрывах. Оккупанты сбежали из поселка

Фото: в Урзуфе сообщают о взрывах (GettyImages)

В субботу, 24 декабря, в Урзуфе (Донецкая область) раздаются взрывы. После вчерашнего "прилета" утром колонны кафиров покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись немного дальше от линии потенциального поражения, в район с. Юрьевка", - рассказал он.