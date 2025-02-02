Россия преждевременно возвращает на войну солдат с ранениями, - британская разведка

Россия формирует штурмовые группы из раненых солдат, которых преждевременно вернули на войну. Таким образом РФ уменьшает нагрузку на медицинскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Британская разведка, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из пеших раненых военных и направила их в бой.

"Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях", - говорится в сводке.

Аналитики допускают, что российское командование направляет такую ​​активность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе.

Раненые российские военные могли быть возвращены в свои части после преждевременной выписки по приказу их командиров.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.