За сутки россияне потеряли на фронте 1320 солдат и около 150 единиц техники, - ВСУ

За сутки с 1 на 2 февраля, российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и ракетная атака россиян

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на трех направлениях, а ВСУ отбили часть позиций вблизи Торецка в Донецкой области.

Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед".

Один из вражеских БпЛА атаковал Харьков. В городе вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

Также агрессор ударил дронами-камикадзе по Садовской общине в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.

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