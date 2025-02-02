Росія передчасно повертає на війну солдатів з пораненнями, - британська розвідка
Росія формує штурмові групи з поранених солдатів, яких передчасно повернули на війну. Таким чином РФ зменшує навантаження на медичну систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Британська розвідка, посилаючись на дані з відкритих джерел, зазначає, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.
"Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі", - йдеться у зведенні.
Поранені російські військові могли бути повернуті до своїх частин після передчасної виписки за наказом їхніх командирів.
Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.
Втрати РФ на фронті
За даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також знищено десятки одиниць техніки РФ. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 840 тисяч солдатів.
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у січні Сили оборони знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, з них 7 тисяч - безповоротні втрати.
Загалом втрати РФ у 2024 році були найбільшими від початку повномасштабної війни, про це свідчать дані Міноборони України.
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