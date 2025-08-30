Россия не получит замороженные 180 млрд фунтов без возмещений Украине, - Каллас

Европейский Союз заявил, что Россия не получит обратно замороженные активы на сумму более 180 млрд фунтов стерлингов, пока не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сейчас около 181,7 млрд фунтов стерлингов российских активов заморожено в рамках санкций ЕС, наложенных на Москву за ее вторжение.
"Мы не можем представить, что... если будет заключено перемирие или мирное соглашение, эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации", - сказала Каллас.
Заметим, что Украина и некоторые страны ЕС, в частности Польша и страны Балтии, призвали ЕС конфисковать активы и использовать их для поддержки Киева.
Однако ЕС, как Франция и Германия, а также Бельгия, которая владеет большинством активов, отвергли эти призывы.
Они отметили, что ЕС назначил будущие доходы от активов для возвращения поддержки Украине, и поставили под сомнение наличие правовых оснований для их конфискации.
Напомним, что после вторжения России в 2022 году Запад заблокировал около 300 миллиардов долларов из резервов Центробанка РФ.
Больше всего средств сейчас находится в Европе, в частности в бельгийском центре Euroclear, а остальные разделены между США, Японией и другими странами "Большой семерки".
Как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
Однако на днях стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам.
Заметим, что по данным СМИ, сейчас Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.