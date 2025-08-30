Росія не отримає заморожені 180 млрд фунтів без відшкодувань Україні, - Каллас

Наразі близько 181,7 млрд фунтів стерлінгів російських активів заморожено в рамках санкцій ЄС, накладених на Москву за її вторгнення.

"Ми не можемо уявити, що... якщо буде укладено перемир'я або мирну угоду, ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не виплатить репарації", - сказала Каллас.

Зауважимо, що Україна та деякі країни ЄС, зокрема Польща та країни Балтії, закликали ЄС конфіскувати активи та використати їх для підтримки Києва.

Однак ЄС, як Франція та Німеччина, а також Бельгія, яка володіє більшістю активів, відкинули ці заклики.

Вони зазначили, що ЄС призначив майбутні прибутки від активів для повернення підтримки Україні, та поставили під сумнів наявність правових підстав для їх конфіскації.