Россия обстреляла саперов международной организации на Херсонщине, есть погибший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Еще четверо работников Norwegian People's Aid получили ранения. Всех госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии – медики борются за их жизнь.

По словам Прокудина, российские войска обстреляли Новопетровку Высокопольского общества. В результате удара 24-летний специалист по разминированию получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, это не первый удар России по гуманитарным саперам. В сентябре 2025 года российская ракета ударила по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию в Чернигове - погиб один человек, двое ранены.

В июне 2025 года в Харьковской области вражеский дрон атаковал саперов ГСЧС во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района – один спасатель погиб.