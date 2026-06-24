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Россия обстреляла саперов международной организации на Херсонщине, есть погибший

16:24 24.06.2026 Ср
1 мин
В ОВА раскрыли детали о состоянии саперов, по которым ударила РФ
aimg Валерия Абабина
Россия обстреляла саперов международной организации на Херсонщине, есть погибший Фото: Россия обстреляла саперов гуманитарной миссии в Херсонской области (Facebook. com DSNS. Gov. Ua)
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В Херсонской области из-за обстрела окупантов погиб специалист по разминированию международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

По словам Прокудина, российские войска обстреляли Новопетровку Высокопольского общества. В результате удара 24-летний специалист по разминированию получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Еще четверо работников Norwegian People's Aid получили ранения. Всех госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии – медики борются за их жизнь.

Напомним, это не первый удар России по гуманитарным саперам. В сентябре 2025 года российская ракета ударила по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию в Чернигове - погиб один человек, двое ранены.

В июне 2025 года в Харьковской области вражеский дрон атаковал саперов ГСЧС во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района – один спасатель погиб.

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