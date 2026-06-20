ВСУ перекрыли логистику оккупантов на левом берегу Херсонщины

Российские оккупационные войска сталкиваются со все большими трудностями с логистикой на Приднепровском направлении. Ситуация для противника значительно ухудшилась, в частности на временно оккупированном левом берегу Херсонской области.

Об этом заявил командир второй артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" Евгений Кравченко "Депутат", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armyinform .

Подробности проблем с логистикой

По словам военного, ВСУ систематически наносят удары по логистическим маршрутам противника. Это не позволяет оккупантам подвозить личный состав, боеприпасы и другие необходимые вещи к передовой.

"Враг сейчас очень плохо чувствует себя на левом берегу оккупированной Херсонщины. Мы не даем ему добраться до передовой, наладить логистику. Теперь логистика стала затруднительной не только к передовому краю, но и вообще к оккупированной Херсонщине", - отметил военный.

В последнее время российскую технику в зоне ответственности бригады почти не видно. Если захватчики и передвигаются в этом направлении, то преимущественно пешком и делая большой крюк.

Ситуация с артиллерией и БПЛА

Несмотря на трудности, российская артиллерия продолжает обстреливать правобережную часть Херсонской области. Однако из-за постоянной угрозы ударов со стороны украинской артиллерии и FPV-дронов противник был вынужден оттянуть свои огневые средства.

Наибольшие проблемы для ВСУ в настоящее время создают буксируемые пушки, которые оккупанты тщательно маскируют в районе Олешковских песков. Также фиксируется использование реактивных систем залпового огня, но их позиции оперативно выявляются и поражаются.

Особое внимание украинские защитники уделяют борьбе с вражескими операторами беспилотников, которые атакуют Херсон и окружающие населенные пункты. В настоящее время благодаря комплексным действиям Сил обороны значительная часть российских FPV-дронов и других БПЛА просто не долетает до города.