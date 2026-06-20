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ВСУ перекрыли логистику оккупантов на левом берегу Херсонщины

17:25 20.06.2026 Сб
3 мин
Российскую технику на этом направлении почти не видно
aimg Сергей Козачук
ВСУ перекрыли логистику оккупантов на левом берегу Херсонщины Фото: ВСУ загнали оккупантов в ловушку в Херсонской области (Getty Images)
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Российские оккупационные войска сталкиваются со все большими трудностями с логистикой на Приднепровском направлении. Ситуация для противника значительно ухудшилась, в частности на временно оккупированном левом берегу Херсонской области.

Об этом заявил командир второй артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" Евгений Кравченко "Депутат", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armyinform.

Подробности проблем с логистикой

По словам военного, ВСУ систематически наносят удары по логистическим маршрутам противника. Это не позволяет оккупантам подвозить личный состав, боеприпасы и другие необходимые вещи к передовой.

"Враг сейчас очень плохо чувствует себя на левом берегу оккупированной Херсонщины. Мы не даем ему добраться до передовой, наладить логистику. Теперь логистика стала затруднительной не только к передовому краю, но и вообще к оккупированной Херсонщине", - отметил военный.

В последнее время российскую технику в зоне ответственности бригады почти не видно. Если захватчики и передвигаются в этом направлении, то преимущественно пешком и делая большой крюк.

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Ситуация с артиллерией и БПЛА

Несмотря на трудности, российская артиллерия продолжает обстреливать правобережную часть Херсонской области. Однако из-за постоянной угрозы ударов со стороны украинской артиллерии и FPV-дронов противник был вынужден оттянуть свои огневые средства.

Наибольшие проблемы для ВСУ в настоящее время создают буксируемые пушки, которые оккупанты тщательно маскируют в районе Олешковских песков. Также фиксируется использование реактивных систем залпового огня, но их позиции оперативно выявляются и поражаются.

Особое внимание украинские защитники уделяют борьбе с вражескими операторами беспилотников, которые атакуют Херсон и окружающие населенные пункты. В настоящее время благодаря комплексным действиям Сил обороны значительная часть российских FPV-дронов и других БПЛА просто не долетает до города.

Удары по логистике противника

Напомним, ранее жителям временно оккупированного Крыма посоветовали покинуть полуостров из-за значительной активизации ударов Сил обороны по военным объектам РФ, а также из-за высокой угрозы принудительной мобилизации в ряды армии захватчиков.

Кроме того, в ночь на 20 июня украинские военные нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе Геническа Херсонской области. Этот логистический путь оккупанты активно использовали для обеспечения своих группировок войск на южном направлении.

В ходе этой же атаки в районе Долинского были поражены вражеский комплекс "Панцирь-С" и пункты управления БПЛА.

В целом из-за постоянных атак ВСУ логистика захватчиков на юге Украины оказалась в критическом состоянии. Как свидетельствуют спутниковые снимки, Силы обороны продолжают успешно наносить удары по мостам в районе Армянска, Чонгара и Геническа.

Из-за значительных повреждений ключевых переправ российские военные вынуждены лихорадочно возводить насыпи и разворачивать понтонные мосты, пытаясь сохранить поставки оружия и техники.

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