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Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий

16:24 24.06.2026 Ср
1 хв
В ОВА розкрили деталі про стан саперів, по яких вдарила РФ
aimg Валерія Абабіна
Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий Фото: Росія обстріляла саперів гуманітарної місії на Херсонщині (Facebook. com DSNS. Gov. Ua)
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На Херсонщині через обстріл окупантів загинув фахівець з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, російські війська обстріляли Новопетрівку Високопільської громади. Внаслідок удару 24-річний фахівець з розмінування отримав поранення, несумісні з життям.

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Ще четверо працівників Norwegian People's Aid отримали поранення. Усіх госпіталізували, двоє перебувають у важкому стані – медики борються за їхнє життя.

Нагадаємо, це не перший удар Росії по гуманітарних саперах. У вересні 2025 року російська ракета вдарила по співробітниках гуманітарної місії з розмінування в Чернігові – загинула одна людина, двоє поранені.

У червні 2025 року на Харківщині ворожий дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району – один рятувальник загинув.

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