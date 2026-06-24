Росія обстріляла саперів міжнародної організації на Херсонщині, є загиблий
На Херсонщині через обстріл окупантів загинув фахівець з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За словами Прокудіна, російські війська обстріляли Новопетрівку Високопільської громади. Внаслідок удару 24-річний фахівець з розмінування отримав поранення, несумісні з життям.
Ще четверо працівників Norwegian People's Aid отримали поранення. Усіх госпіталізували, двоє перебувають у важкому стані – медики борються за їхнє життя.
Нагадаємо, це не перший удар Росії по гуманітарних саперах. У вересні 2025 року російська ракета вдарила по співробітниках гуманітарної місії з розмінування в Чернігові – загинула одна людина, двоє поранені.
У червні 2025 року на Харківщині ворожий дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району – один рятувальник загинув.