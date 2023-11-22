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Россия обстреляла Херсон: есть пострадавшие

Херсон, Среда 22 ноября 2023 08:07
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Россия обстреляла Херсон: есть пострадавшие Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска обстреляли Херсон 22 ноября. Погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина .

Российские войска совершили 115 обстрелов, выпустили 524 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По словам Прокудина, по городу Херсон враг выпустил 46 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания завода, учебного заведения, общежития и магазина в Бериславском районе; офисное здание в Херсоне", - написал Александр Прокудин.

В результате обстрела один человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Обстрелы Херсона

В Херсоне продолжаются обстрелы мирных жителей. Так, 21 ноября российские войска за полтора часа сбросили 25 управляемых авиабомб на Херсонскую область. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

19 ноября оккупанты обстреляли многоэтажку, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения, а еще трое взрослых были травмированы. Накануне, 18 ноября, в результате обстрела пострадал волонтер.

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Херсон Херсонская область
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