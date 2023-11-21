РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. Есть разрушения и пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Фото: атака на Херсонскую область (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Вчера, 19 ноября, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне - 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

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