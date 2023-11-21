ua en ru
Вт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. Есть разрушения и пострадавшие

Вторник 21 ноября 2023 16:37
UA EN RU
РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. Есть разрушения и пострадавшие Иллюстративное фото: РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 21 ноября, Россия запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Фото: атака на Херсонскую область (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Вчера, 19 ноября, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне - 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию