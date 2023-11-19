Обстрел Херсона: снаряд попал в многоэтажку, среди раненых ребенок

Российские войска с утра обстреливают Херсон. Во время одного из обстрелов снаряд атаковал многоэтажку, ранен 3-летний ребенок и 4 взрослых.

"В Херсоне в результате вражеских обстрелов ранен 6-летний ребенок. Ему оказывается медицинская помощь", - рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко

Глава МВА добавил, что по остальным пострадавшим информация уточняется.

Подробности обстрела

Позже в областной Херсонской прокуратуре рассказали, что кроме ребенка из-за обстрела ранения получили мужчина и женщина. Так, 19 ноября около 11:15 оккупанты ударили по Херсону из реактивной артиллерии.

"В результате попадания снарядов был поврежден многоэтажный жилой дом. Ранения получили два человека: 66-летняя женщина и 3-летний ребенок. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, где уточнили возраст ребенка.

Также из-за повреждения еще одного многоэтажного дома осколочные ранения получил 59-летний мужчина. Ему медики также оказали помощь.

По данным главы МВД Игоря Клименко, ребенок с бабушкой гуляли во дворе, а артиллерия оккупантов накрыла их возле подъезда. Кроме этого, ранения получили еще две женщины - 47 и 69 лет.

Атаки Херсона

Российские войска каждый день и по несколько раз обстреливает Херсон со временно оккупированной части Херсонской области. Буквально с утра сообщалось, что город снова находится под обстрелом, а жителей просили подальше отойти от окон и быть в укрытиях. Отметим, вчера, 18 ноября в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.