ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія обстріляла Херсон: є постраждалі

Херсон, Середа 22 листопада 2023 08:07
UA EN RU
Росія обстріляла Херсон: є постраждалі Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська обстріляли Херсон 22 листопада. Загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.

Російські війська здійснили 115 обстрілів, випустили 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. За словами Прокудіна, містом Херсон ворог випустив 46 снарядів.

"Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісна будівля у Херсоні", - написав Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще 7 - отримали поранення.

Обстріли Херсона

У Херсоні триває обстріл мирних жителів. Так, 21 листопада російські війська за півтори години скинули 25 керованих авіабомб на Херсонщину. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

19 листопада окупанти обстріляли багатоповерхівку, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення, а ще троє дорослих було травмовано. Напередодні, 18 листопада, внаслідок обстрілу постраждав волонтер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW
ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію