Росія обстріляла Херсон: є постраждалі
Російські війська обстріляли Херсон 22 листопада. Загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.
Російські війська здійснили 115 обстрілів, випустили 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. За словами Прокудіна, містом Херсон ворог випустив 46 снарядів.
"Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісна будівля у Херсоні", - написав Олександр Прокудін.
В результаті обстрілу одна людина загинула, ще 7 - отримали поранення.
Обстріли Херсона
У Херсоні триває обстріл мирних жителів. Так, 21 листопада російські війська за півтори години скинули 25 керованих авіабомб на Херсонщину. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.
19 листопада окупанти обстріляли багатоповерхівку, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення, а ще троє дорослих було травмовано. Напередодні, 18 листопада, внаслідок обстрілу постраждав волонтер.
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