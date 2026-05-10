RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия намеренно направляет украинские дроны на страны Балтии, - Сибига

19:15 10.05.2026 Вс
2 мин
Украинские дроны оказываются в Латвии и Финляндии не из-за сбоев
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Российская РЭБ намеренно отводит украинские дроны на территорию стран НАТО. Украина предложила помощь в предотвращении таких инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Читайте также: Украина предложила отправить своих экспертов в Балтию после инцидентов с дронами

Причины инцидентов в Латвии

По словам главы МИД, расследование недавних случаев падения беспилотников в Латвии подтвердило вмешательство РФ.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств.

Сибига отметил, что уже провел обсуждение этой ситуации с латвийской коллегой Байбой Браже.

Сотрудничество для безопасности Балтии

Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов для защиты воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.

"Наша цель - обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, путем содействия усилению защиты воздушного пространства наших друзей", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украина готова к непосредственному взаимодействию, чтобы предотвращать подобные провокации в будущем.

Дроны в странах Балтии

Напомним, в последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения всех обстоятельств.

Сибига отметил, что Россия использует специфические средства РЭБ, чтобы намеренно отводить украинские дроны с курса в сторону стран НАТО - Латвии и Финляндии.

В связи с этим Украина официально предложила отправить своих специалистов в страны Балтии. Наши эксперты имеют уникальный опыт противодействия российским РЭБ и технического анализа траекторий БПЛА, что поможет союзникам усилить безопасность своих границ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛатвияДрониБалтия