Росія навмисно спрямовує українські дрони на країни Балтії, - Сибіга

Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За словами очільника МЗС, розслідування нещодавніх випадків падіння безпілотників у Латвії підтвердило втручання РФ.
Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) навмисно відволікають українські дрони від їхніх цілей на території Росії, спрямовуючи їх у бік сусідніх держав.
Сибіга зазначив, що вже провів обговорення цієї ситуації з латвійською колегою Байбою Браже.
Україна офіційно підтвердила готовність залучити своїх спеціалістів для захисту повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії.
"Наша мета - забезпечити максимальну безпеку Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів", - наголосив міністр.
Він також додав, що Україна готова до безпосередньої взаємодії, щоб запобігати подібним провокаціям у майбутньому.
Нагадаємо, останніми днями ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. Зокрема, у ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне.
Після цього інциденту очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та Латвія перебувають у постійному контакті, а компетентні органи обох країн обмінюються даними для з’ясування всіх обставин.
Сибіга наголосив, що Росія використовує специфічні засоби РЕБ, аби навмисно відводити українські дрони з курсу в бік країн НАТО - Латвії та Фінляндії.
У зв’язку з цим Україна офіційно запропонувала відправити своїх фахівців до країн Балтії. Наші експерти мають унікальний досвід протидії російським РЕБ та технічного аналізу траєкторій БПЛА, що допоможе союзникам посилити безпеку своїх кордонів.