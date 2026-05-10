Росія навмисно спрямовує українські дрони на країни Балтії, - Сибіга

Дрони в країнах Балтії

Нагадаємо, останніми днями ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. Зокрема, у ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Після цього інциденту очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та Латвія перебувають у постійному контакті, а компетентні органи обох країн обмінюються даними для з’ясування всіх обставин.

Сибіга наголосив, що Росія використовує специфічні засоби РЕБ, аби навмисно відводити українські дрони з курсу в бік країн НАТО - Латвії та Фінляндії.

У зв’язку з цим Україна офіційно запропонувала відправити своїх фахівців до країн Балтії. Наші експерти мають унікальний досвід протидії російським РЕБ та технічного аналізу траєкторій БПЛА, що допоможе союзникам посилити безпеку своїх кордонів.