МИД о китайских компонентах в дронах РФ: верить в заявленную позицию Пекина все сложнее

После того, как Украина обнаруживает в российских дронах китайские компоненты, верить в то, что Пекин не поддерживает войну, а выступает за мир, становится все сложнее.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН .

"Итак, мы знаем об этих фактах (китайские компоненты в дронах РФ - ред.). Мы благодарны журналистам, которые расследуют такие факты и разоблачают их. Поэтому мы эти факты о них заявляем. Мы не будем молчать об этих фактах, как страна в войне. Мы имеем на это право", - сказал Тихий.

По его словам, если Китай "много раз говорил, что не поддерживает РФ, не поддерживает войну, выступает за мир, не подливает масла в огонь, то стоит придерживаться этой позиции в реальности".

"Потому что каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, который произвели в Китае, когда в плен к Силам обороны попадают граждане Китая, когда мы видим такие расследования от журналистов, то верить в то, что эта позиция соответствует реальному положению дел Пекину все сложнее, и сложнее", - отметил спикер.