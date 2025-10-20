Россия пытается остановить логистику Украины: враг ударил по портам и железной дороге

Прошлой ночью российские войска снова атаковали критическую логистическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались портовые объекты и железная дорога, в частности тяговая подстанция на Черниговщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegram.
По его словам, ночью энергетики сразу начали восстановительные работы на железной дороге, однако враг повторно направил дроны на место ликвидации последствий.
"Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место - пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы", - отметил Кулеба.
Также под удар попали портовые объекты. Повреждены отдельные здания и инфраструктурные элементы. Пожары, которые возникли после ударов, удалось оперативно ликвидировать.
"Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов временно не принимает поезда - движение будет восстановлено после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Кулеба подчеркнул, что Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, которая поддерживает экономику Украины и обеспечивает поставки необходимых грузов.
"Россия пытается остановить то, что соединяет страну. Но даже под обстрелами система работает, и мы продолжаем восстановление. Наша главная задача - безопасность людей", - написал он.
На местах работают комиссии и ремонтные бригады. Движение транспорта постепенно восстанавливают, спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Этой ночью российские войска снова ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, в Сумской области ряд поездов курсируют с задержкой.
Также из-за обстрела россиян почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.
"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".
По данным Воздушных сил, этой ночью противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" с ВОТ Крыма. А также 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с четырех направлений.