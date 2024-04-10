"Большинство людей не убегут". Зеленский дал интервью о рисках для фронта и ожиданиях Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин чувствует себя животным и хочет захватить всю Украину. Если США не предоставят многомиллиардный пакет помощи, тот "уничтожит все", и число жертв будет идти на сотни тысяч.

Масштабное наступление России на Харьков

Зеленский дает понять, что не исключает масштабного наступления России на Харьков, как было в начале вторжения в 2022 году.

"Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков - одна из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение. Но Украина готова помешать планам России по завоеванию. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", - отметил он.

В то же время он признает, что российские атаки на энергетику успешны. По его словам, они оказывают большое влияние на ход войну.

"Путин уничтожит все". Если не будет помощи США

Зеленский жалуется на нехватку систем противовоздушной обороны. По его мнению, это еще больше раззадоривает Владимира Путина.

"Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если ты не сможешь защитить себя, он разрушит еще больше. Потому что его желание - захватить всю Украину", - сказал он.

Если США не предоставят новый пакет вооружений, "Путин уничтожит все".

"Он убьет много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - объяснил президент.

Сможет ли Украина защититься

Зеленский просит помочь оружием, но на этот раз делает упор не на танки или ракеты, а на ПВО. Чтобы защититься от российских дронов и ракет. Он также отметил успешные атаки украинских беспилотников.

"У нас хорошее производство дронов. Но дроны не заменяют ПВО, ракеты большой дальности и артиллерию", - сказал он, имея в виду, что Украина не может ни защищаться, ни атаковать только с помощью дронов.

Почему Германия отказывается поставлять Taurus

"У наших партнеров есть определенное оружие, которое нам сегодня необходимо, чтобы выжить. Я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", - сказал он, комментируя потребность в немецких ракетах Taurus, американских ATACMS и истребителях F-16.

По его словам, он обсуждает тему Taurus с канцлером Олафом Шольцем.

"Думаю, вопрос не такой простой. Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая сильная система вооружений в Германии", - добавил Зеленский. Соответственно, Шольц не может оставить свою страну без Taurus.

По его словам, отказ поставлять ракеты связан с ядерными угрозами Путина.

"Шольц сказал: "Так оно и есть". Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России", - добавил он.

Замораживание войны станет "перерывом" для Путина

Зеленский доволен отношениями с Шольцем, но предостерегает от немецких голосов, которые хотят "заморозить войну". По его словам, Шольц не будет канцлером мира, если начнет продвигать заморозку конфликта.

Путин использует это только для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но только до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила вначале", - сказал президент.

Он также предостерегает от веры в заморозку конфликта.

"Это похоже на перерыв, когда вы смотрите фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. И это перерыв для Путина", - добавил он.

Как победить Россию и есть ли план контрнаступления

Украинский лидер верит в победу над Россией. Добиться этого можно только современным оружием, но в Конгрессе США уже несколько месяцев заблокирован пакет на десятки миллиардов долларов.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия", - отметил он.

Зеленский также заявил, что у Украины есть план контрнаступления. Но для этого тоже необходимо оружие.

Трамп хочет приехать в Украину

Вероятно, поэтому команда Зеленского уже связывалась с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии, который блокирует пакет и разжигает антиукраинские настроения.

"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его в Украину как публично, так и непублично. Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться", - отметил украинский президент.

По его словам, Трамп ответил, что хочет приехать, "но не знает, когда сможет это сделать".

"Мирный план" Трампа очень примитивен

Публикации в западных медиа о предполагаемом "мирном плане" Трампа вызывают у Зеленского скептицизм. Потому что согласно ему Украина якобы должна уступить часть востока и Крым.

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею. Но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", - отметил он.

Переговоров с Путиным не будет. У победы нет альтернативы

Зеленский не намерен вступать в переговоры с Путиным и не готов уступать территории. В том числе потому, что российскому диктатору нельзя доверять.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, - после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Мы можем договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он этого придерживаться", - сказал он.

Президент уверен в будущей победе, поскольку для Украины нет другой альтернативы.

"Но я не могу обещать этого и называть дату", - добавил он.