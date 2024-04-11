Оккупанты обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков, - Терехов

В результате сегодняшних ударов российских оккупантов повреждена ТЭЦ в Харьковской области, которая питает Харьков.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram.

Городской глава рассказал, что помимо удара по ТЭЦ, россияне также обстреляли трансформаторную подстанцию - она полностью уничтожена. При этом Терехов уточнил, что город продолжает функционировать, несмотря на подобные атаки. "Мы возобновили работу метрополитена, запустили троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты. Но Харькову сейчас очень нужна современная система ПВО. Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом", - добавил мэр. Он отметил, что Офис президента, города и области Украины предоставляют Харькову генераторы и топливо.