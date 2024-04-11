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Оккупанты обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков, - Терехов

Харьков, Четверг 11 апреля 2024 16:18
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Оккупанты обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков, - Терехов Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшних ударов российских оккупантов повреждена ТЭЦ в Харьковской области, которая питает Харьков.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram.

Городской глава рассказал, что помимо удара по ТЭЦ, россияне также обстреляли трансформаторную подстанцию - она полностью уничтожена.

При этом Терехов уточнил, что город продолжает функционировать, несмотря на подобные атаки.

"Мы возобновили работу метрополитена, запустили троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты. Но Харькову сейчас очень нужна современная система ПВО. Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом", - добавил мэр.

Он отметил, что Офис президента, города и области Украины предоставляют Харькову генераторы и топливо.

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня, 11 апреля, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе “Шахед” и ракеты.

В частности, под атакой находилась Харьковская область. Всего по ней было нанесено по меньшей мере десять ударов. Главной целью атаки стали энергетические объекты, в регионе более 200 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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