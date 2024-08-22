Россия хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину: зачем это Путину и "Газпрому"

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Практически два с половиной года, несмотря на активные боевые действия, Украина продолжает транзит российского газа европейским потребителям. Правда, объем поставок по сравнению с контрактным снизился почти втрое. Если в 2021 году для стран ЕС через украинскую ГТС шло, как и предусмотрено договоренностями 2019 года, порядка 40 млрд кубометров газа, то в 2022 объем составлял 20,4 млрд, в 2023 году – 14,6 млрд кубометров.

Европейские потребители буквально с первых дней дней вторжения россиян в Украину решили постепенно отказываться от российского газа, и в 2027 году хотят прекратить его закупку полностью. Но некоторые страны ЕС - Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия и Италия, все еще нуждаются в российском ресурсе.

Поставки газа через Украину в ЕС с февраля 2022 года шли регулярно. Правда, в мае Россия спровоцировала прекращение поставок через ГИС "Сохрановка". Украинская сторона зафиксировала нецелевое использование газа, расценила ситуацию как "форс-мажор" и прекратила транзит через эту точку, предложив перенести объемы на ГИС "Суджа". Россия на это не пошла и в итоге общий объем транзита сократился почти на треть - через "Сохрановку" шло в среднем 30 млн кубометров газа в сутки.

Единственной точкой входа газа из РФ осталась ГИС "Суджа". Но 6 августа город Суджа Курской области РФ был занят украинскими войсками и ГИС перешла под их контроль. Несмотря на это, транзит газа не прекратился и третью неделю идет в объемах, которые были до начала операции ВСУ в Курской области. Это подтверждают и в Операторе ГТС Украины, и в "Газпроме". К примеру, 21 августа транзит составил 42,4 млн кубометров.

Почему транзит не прекратился

Ситуация, которая произошла на ГИС "Суджа", вполне могла быть расценена "Газпромом" как "форс-мажор" и поставка газа могла прекратиться. Однако этого не произошло. Причин тому несколько.

Прежде всего, остановкой транзита Россия бы дополнительно подтвердила серьезность ситуации в регионе. Пока Москва же пытается публично оценивать продвижение украинских войск на территорию РФ едва ли ни как "временные неудобства".

ГИС "Суджа" перешла под контроль украинских военніх (Getty Images)

Второй момент – финансовые потери. Все-таки поставки газа через Украину приносят “Газпрому” порядка 400 млн долларов в месяц. Это серьезная сумма в условиях, когда компания несет рекордные убытки.

И третья причина – прекращение транзита негативно отразится на ситуации в Словакии и Венгрии, где нет альтернативных поставок газа в необходимых объемах или он дороже, чем газ от "Газпрома". А эти страны на сегодняшний день остаются, можно сказать, наибольшими союзниками РФ в ЕС, и портить с ними отношения было бы большим риском для России. Тем более, эти страны и так сильно встревожены возможностью прекращения поставок нефти через Украину.

РБК-Украина еще в марте писало, что Венгрия и Словакия высказывают большую заинтересованность в продолжении транзита газа.

К этим трем причинам директор центра "Психея" Геннадий Рябцев добавляет четвертую. Он не исключает, что в случае прекращения транзита к "Газпрому" со стороны покупателей могут быть применены санкции за невыполнение контракта. "В этом случае, думаю, "форс-мажор" вряд ли сработает. Ведь до сих пор война не являлась для "Газпрома" ситуацией форс-мажора – транзит шел", – сказал Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Бывший глава ОГТСУ Сергей Макогон тоже считает, что прекращение транзита для "Газпрома" обернется арбитражными разбирательствами со стороны покупателей за невыполнение контракта. "Он может получить многомиллиардные иски от получателей газа. Обязательство "Газпрома" доставить газ в Словакию или Австрию, и если газ не придет в ЕС, то покупатели пойдут в арбитраж за компенсацией убытков. Эти иски окончательно убьют "Газпром", - отметил Макогон.

Еще одной потенциально возможной причиной прекращение транзита может быть выход из строя станции "Суджа". На ней размещены и измерительные, и компрессорные установки.

"Если она работает, значит не повреждена. Но если что-то выйдет из строя, то это будет свидетельствовать о том, что это результат действия россиян, к примеру, обстрелов на станции украинских военных", - отметил Рябцев. На сегодняшний день есть информация лишь о разрушениях админзданий на станции.

Если будет разрушена ГИС до такой степени, что на ней нельзя будет вести замеры, то это не может стать причиной остановки транзита, считает Рябцев. "Замер объемов можно будет проводить на выходе газа из Украины", - отметил эксперт.

Если будет повреждено компрессорное оборудование, то регулировать давление газа можно будет и с украинской территории. А вот вероятность повреждения непосредственно трубопровода достаточно мала, поскольку он находится глубоко под землей.

Если транзит газа прекратится – какие риски

Но даже если предположить, что транзит газа прекратится по каким-то причинам, то серьезных последствий ни для Украины, ни для ЕС не будет.

Если "Газпромом" в этом случае откажется выполнять контрактные обязательства “качай или плати”, и прекратит авансовые ежемесячные платежи, то Украина сможет обратиться в арбитраж.

Украинская ГТС без транзита сможет продолжать работу по обеспечению внутренних потребителей газа даже в зимний период. Стресс-тесты подтвердили такую возможность.

Европа фактически не пострадает из-за сокращения поставок, поскольку транзитный газ из РФ составляет сейчас лишь 5% от импорта.

Европа фактически не пострадает от прекращения транзита газа через Украину (Getty Images)

Из-за такой доли российского газа существенных ценовых изменений ожидать не стоит. К слову, после информации о переходе ГИС "Суджа" под контроль украинских военных произошел лишь незначительный кратковременный и, скорее, стрессовый рост цен.

"Европейские трейдеры почти не отреагировали на риски полной остановки транзита российского газа через Украину", - отметил Макогон. Причина в том, что объем российского энергоресурса на рынке ЕС сократился, есть достаточно СПГ для компенсации, газовые хранилища уже заполнены на 90%. К тому же страны ЕС, которые раньше зависели от российского газа, уже нашли альтернативные маршруты поставок.

Рябцев отмечает, что цены на газ начали немного расти еще за неделю до перехода "Суджи" под украинский контроль, из-за увеличения спроса в Юго-Восточной Азии.

Финансовые потери от прекращения транзита для Украины тоже будут небольшими, если брать во внимание, что с 2025 года транзитный контракт продлеваться не будет.

Учитывая, что в год платежи от "Газпрома" составляют порядка 800 млн долларов, прекращение транзита, к примеру, с сентября, лишат Украину около 270 млн долларов до конца года.

Новый вариант для транзита газа

Еще одним фактором, возможно, основным, который удерживает РФ от прекращения транзита – боязнь потерять рынок ЕС и, соответственно, доходы от импорта энергоресурсов. Если транзит прервется даже на короткий период, покупатели газа, которые пока практически не испытывали серьезных проблем с поставками, начнут не только обращаться в арбитраж, но и активнее искать альтернативные пути поставок газа. И вот сейчас РФ не только продолжает выполнять контракты с партнерами в ЕС фактически в условиях форс-мажора, но и добивается продолжения транзита через Украину после 2024 года.

Украинская сторона уже на разных уровнях заявляла, что продолжения действующего контракта с "Газпромом" не будет. Но для транзита все же возможны варианты. Еще в марте РБК-Украина писало, что альтернативой может быть выкуп мощности украинской ГТС покупателем газа в ЕС и оплата транзит напрямую Оператору ГТС.

Но сейчас обсуждается еще один вариант поставок газа. Правда, формально это будет не российский, а азербайджанский газ, который транзитом через Украину может пойти европейским потребителям.

Наличие переговоров на эту тему уже подтвердили и в ЕС, и Азербайджане, и в Украине - Владимир Зеленский говорил об этом еще в июле.

И вот по итогам визита Владимира Путина в Азербайджан "Газпром" вышел с заявлением о договоренностях с компанией SOCAR о "расширении разнопланового стратегического партнерства".

Что именно подразумевается под таким партнерством не уточнили. Однако практически все наблюдатели расценили это как договоренности о продаже российского газа Азербайджану для обеспечения поставок в ЕС транзитом через Украину. Сам SOCAR пока комментариев по этому поводу не давал.

Где взять газ, если его нет

ЕС действительно планирует увеличить поставки газа из Азербайджана почти вдвое - до 20 млрд кубометров (сейчас 12 млрд - ред.), но лишь к 2027 году. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в июле. Правда, эти поставки планируются по Южному газовому коридору, который проходит от Азербайджана до Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Газ по нему, кроме Италии и Греции, получают Болгария, Румыния и Венгрия.

При этом в 2025 году поставки по этому коридору планируется увеличить лишь на 2 млрд кубометров. То есть свободного газа для транзита через Украину у Азербайджана фактически не будет. И сейчас прорабатывается схема закупки газа в РФ чтоб потом его, уже как собственность Азербайджана, отправлять транзитом через Украину.

Такой вариант вполне реален, хотя и не выгоден России, так как Газпром "теряет" долгосрочные контракты с покупателями, которые могли бы работать до 2027 года. Для "Газпрома" более выгоден вариант, когда какая либо из азербайджанских компаний будет выполнять агентское соглашение по поручению "Газпрома", отметил в комментарии РБК-Украина генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

Он убежден, что для РФ сейчас крайне важно сохранить контракты с европейскими покупателями, некоторые из которых заключены на длительный период Поэтому "Газпрому" нужно найти любой механизм, чтоб выполнять свои обязательства. Деталей договоренностей между "Газпромом" и SOCAR нет, но Униговский считает, что российский поставщик может предложить азербайджанскому партнеру выступить своего рода временным посредником. "Отдавать свои контракты SOCAR россияне конечно же не будут. Я думаю, что сейчас обсуждается вариант, чтобы SOCAR выступал от лица “Газпрома” и выполнял бы агентское соглашение. Это вполне возможно", - сказал Униговский.

Таким образом, считает он, если вариант поставок газа Азербайджаном будет принят и ЕС, и Украиной, то Россия получит возможность параллельно работать над перспективой расширения поставок по другим каналам, в частности, по ТАНАП, Турецкому и Трансадриатическому потокам. "То есть, целью может быть не сохранение транзита через Украину в среднесрочном плане, а текущее выполнение контрактов и параллельная работа над расширением этих трех маршрутов поставок газа в Европу на перспективу", - отметил Униговский.

Он также предположил, что РФ может предложить и финансовую поддержку для развития некоторых проектов, в частности увеличения мощности Трансадриатического потока. "Думаю, Россия рассматривает Азербайджан, учитывая сложившуюся ситуацию, в более широком и значительном стратегическом ключе, чем просто запитать украинскую ГТС так называемым азербайджанским газом, это касается и относительно нового маршрута поставки природного газа в Иран и далее через территориальные воды Азербайджана", - полагает эксперт.

Позиция Украины по этому проекту пока неизвестна - подтверждено лишь участие в обсуждении. Однако это не означает, что Киев дал согласие на его реализацию.

Источники издания говорят, что для решения вопроса о продолжении транзита в любом виде есть некоторые нюансы. В частности, экономический.

Сейчас тариф на транзит газа занижен, учитывая, что он рассчитывался по итогу арбитражного заключения по транзитному контракту 2009 года и формировался исходя из гарантированного объема транзита. На 2024 год такой объем составляет 40 млрд кубометров. Но фактически транзит почти в 3 раза меньше.

Размер тарифа будет определяться исходя из нового объемов транзита, который пока неизвестен. Можно предположить, что этот тариф будет достаточно высоким и будет сформирован исходя не только из экономических параметров.

С другой стороны, есть также и политический контраргумент, который на сегодняшний день делает практически невозможным реализацию любого транзитного проекта. Для поставок газа операторы Украины и России в любом случае должны будут подписать техническое соглашение для организации процесса. Без такого документа поставки просто невозможны. Учитывая, что никаких официальных документов со стороны Украины с россиянами сейчас не подписывается, рассчитывать, что это условие будет выполнено, оснований нет.

Кроме того, возможны и другие юридические причины, которые заблокируют реализацию проекта под условным названием "Азербайджанский газ России". У издания есть информация, исходя из которой нельзя исключать возможности расширения санкций на некоторые энергетические компании. Если это произойдет, то реализация транзитного проекта России с Азербайджаном существенно усложнится, если вообще не станет невозможной.