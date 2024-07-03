Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны. Кроме того Украина хочет помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

Президент пояснил, что соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из предложений", которые сейчас обсуждаются.

"Этим сейчас занимаются чиновники. Сейчас рассматриваются альтернативные шаги относительно того, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся. Мы не хотим продолжать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", - сказал Зеленский.

Поставки российского газа в ЕС

Поставки российского газа в Европейский Союз всегда были важным элементом энергетической безопасности Европы. Россия была одним из крупнейших поставщиков природного газа в страны ЕС, обеспечивая значительную часть их потребностей в энергоресурсах.

Азербайджанский газ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза, помогая уменьшить зависимость от российского газа и способствуя стабильности и надежности поставок энергии в регионе

Азербайджан также активно работает над расширением своей инфраструктуры для увеличения объемов поставок газа в Европу в будущем.

Напомним, 24 июня Евросоюз утвердил уже 14-й пакет санкций против России. Он, в частности, предусматривал ограничения на покупку или импорт российского СПГ из-за терминалов Евросоюза, не подключенных к газовой сети ЕС.

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