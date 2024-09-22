Россия пытается искусственно создать голод и шантажирует этим мир, - Офис генпрокурора
Атаки на зерновую инфраструктуру могут спровоцировать голод как в Украине, так и в странах Азии и Африки. Убытки из-за присвоения Россией украинского зерна составляют более 30 млрд грн.
Об этом на конференции United for Justice заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
По его словам, в результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру, под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, которые получали украинское зерно. Ведь Украина считалась и является до сих пор одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы.
Характер атак РФ
Белоусов рассказал о двух периодах атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке".
Так, отметил он, до подписания соглашения, обстрелы проводились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего объектов было поражено в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях.
После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться.
"Прежде всего целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру. С тех пор Россия начала использовать большой диапазон совершенно разных средств поражения: "Шахеды", "Искандеры", ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования", - сказал Белоусов.
По его словам, это свидетельствует о хорошо скоординированной политике России, ведь в таких атаках задействованы совершенно разные рода войск и решение синхронно осуществлять атаки, принимаются высшим военно-политическим руководством РФ.
Голод как геноцид
По мнению начальника департамента, Россия также пытается лишить украинцев средств к существованию. Они пытаются украсть зерно, а если это не удается - уничтожить.
Он добавил, что только на сегодня убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.
"Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно, как минимум, прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно", - отметил Белоусов.
Зерновое соглашение
С началом полномасштабной войны, Россия начала блокаду украинских морских портов. Для разблокирования портов, Турция, ООН, Украина и Россия подписали соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море.
Действие соглашения продлевали несколько раз, и каждый раз Москва отказывалась продолжать работу "зернового коридора".
Летом 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за невыполнения его требований. После этого военные агрессора начали обстреливать портовую инфраструктуру Одессы и других черноморских портов.
Однако позже Украине удалось восстановить морские коридоры для перевозки зерна и гуманитарных грузов.
За шесть месяцев Черноморского зернового коридора, из одесских портов 661 судно отправило на экспорт более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира.
Президент Владимир Зеленский заявил, что за год работы морского зернового коридора, им было экспортировано 70 миллионов тонн грузов.
Летом этого года Турция заявила о намерении возобновить действие "зернового соглашения".
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