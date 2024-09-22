ua en ru
Вс, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пытается искусственно создать голод и шантажирует этим мир, - Офис генпрокурора

Воскресенье 22 сентября 2024 02:13
UA EN RU
Россия пытается искусственно создать голод и шантажирует этим мир, - Офис генпрокурора Фото: Россия нанесла существенные убытки из-за блокирования экспорта зерна (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Атаки на зерновую инфраструктуру могут спровоцировать голод как в Украине, так и в странах Азии и Африки. Убытки из-за присвоения Россией украинского зерна составляют более 30 млрд грн.

Об этом на конференции United for Justice заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

По его словам, в результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру, под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, которые получали украинское зерно. Ведь Украина считалась и является до сих пор одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы.

Характер атак РФ

Белоусов рассказал о двух периодах атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке".

Так, отметил он, до подписания соглашения, обстрелы проводились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего объектов было поражено в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях.

После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться.

"Прежде всего целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру. С тех пор Россия начала использовать большой диапазон совершенно разных средств поражения: "Шахеды", "Искандеры", ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования", - сказал Белоусов.

По его словам, это свидетельствует о хорошо скоординированной политике России, ведь в таких атаках задействованы совершенно разные рода войск и решение синхронно осуществлять атаки, принимаются высшим военно-политическим руководством РФ.

Голод как геноцид

По мнению начальника департамента, Россия также пытается лишить украинцев средств к существованию. Они пытаются украсть зерно, а если это не удается - уничтожить.

Он добавил, что только на сегодня убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

"Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно, как минимум, прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно", - отметил Белоусов.

Зерновое соглашение

С началом полномасштабной войны, Россия начала блокаду украинских морских портов. Для разблокирования портов, Турция, ООН, Украина и Россия подписали соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие соглашения продлевали несколько раз, и каждый раз Москва отказывалась продолжать работу "зернового коридора".

Летом 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за невыполнения его требований. После этого военные агрессора начали обстреливать портовую инфраструктуру Одессы и других черноморских портов.

Однако позже Украине удалось восстановить морские коридоры для перевозки зерна и гуманитарных грузов.

За шесть месяцев Черноморского зернового коридора, из одесских портов 661 судно отправило на экспорт более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за год работы морского зернового коридора, им было экспортировано 70 миллионов тонн грузов.

Летом этого года Турция заявила о намерении возобновить действие "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зерновой коридор
NEWS
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти