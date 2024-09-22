Россия пытается искусственно создать голод и шантажирует этим мир, - Офис генпрокурора

Атаки на зерновую инфраструктуру могут спровоцировать голод как в Украине, так и в странах Азии и Африки. Убытки из-за присвоения Россией украинского зерна составляют более 30 млрд грн.

Об этом на конференции United for Justice заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

По его словам, в результате атак на зерновую и портовую инфраструктуру, под риском существования оказался целый ряд стран Африки и Азии, которые получали украинское зерно. Ведь Украина считалась и является до сих пор одним из ключевых поставщиков Всемирной продовольственной программы.

Характер атак РФ

Белоусов рассказал о двух периодах атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке".

Так, отметил он, до подписания соглашения, обстрелы проводились из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего объектов было поражено в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях.

После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться.

"Прежде всего целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру. С тех пор Россия начала использовать большой диапазон совершенно разных средств поражения: "Шахеды", "Искандеры", ракеты тактической авиации и ракеты морского и наземного базирования", - сказал Белоусов.

По его словам, это свидетельствует о хорошо скоординированной политике России, ведь в таких атаках задействованы совершенно разные рода войск и решение синхронно осуществлять атаки, принимаются высшим военно-политическим руководством РФ.

Голод как геноцид

По мнению начальника департамента, Россия также пытается лишить украинцев средств к существованию. Они пытаются украсть зерно, а если это не удается - уничтожить.

Он добавил, что только на сегодня убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

"Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно, как минимум, прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно", - отметил Белоусов.