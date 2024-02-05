Украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня

За полгода работы Черноморского коридора, организованного Украиной, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В настоящее время порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти еще более 3 млн тонн грузов.

Отмечается, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов: в январе было экспортировано 6,3 млн. тонн, что почти равно довоенному уровню.

Напомним, по состоянию на январь 2024 через украинский коридор, с начала его функционирования в августе 2023 года, было экспортировано 18 млн тонн грузов в 32 стран мира. Из них 12,7 млн тонн - агропродукция.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что в 2024 году ожидается запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.