ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня

Понедельник 05 февраля 2024 13:26
UA EN RU
Украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня Фото: украинские морские порты нарастили экспорт почти до довоенного уровня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За полгода работы Черноморского коридора, организованного Украиной, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В настоящее время порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти еще более 3 млн тонн грузов.

Отмечается, что порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов: в январе было экспортировано 6,3 млн. тонн, что почти равно довоенному уровню.

Напомним, по состоянию на январь 2024 через украинский коридор, с начала его функционирования в августе 2023 года, было экспортировано 18 млн тонн грузов в 32 стран мира. Из них 12,7 млн тонн - агропродукция.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что в 2024 году ожидается запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки значительно снизятся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт
NEWS
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом