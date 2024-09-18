Украина транспортировала более 70 млн тонн грузов благодаря морскому коридору, - Зеленский
За более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 миллионов тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Как заметил Зеленский, несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и увеличивает возможности.
"За более года работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии в Индию, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно", - рассказал Зеленский.
По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане.
"Зерновой коридор"
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего транспортировать украинское зерно через Черное море. В ответ Украина решила самостоятельно возобновить экспорт без привлечения страны-агрессора. Российская сторона пыталась помешать работе "зернового коридора", нанося удары по портам и инфраструктуре.
Однако благодаря усилиям украинских военных и международной дипломатии эти атаки удалось остановить. В августе Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов, которые, прежде всего, предназначены для выхода судов, оставшихся в украинских портах с начала войны.
Сообщалось в Центре транспортных стратегий, за полгода работы организованного Украиной Черноморского коридора, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн тонн – продукция украинских аграриев.
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