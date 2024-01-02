Усиление ПВО и не только: Зеленский провел переговоры с Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Зеленский отметил, что рассказал Сунаку о последних террористических ударах россиян по Украине. За пять дней оккупанты выпустили по меньшей мере 500 ракет и дронов.

Также глава государства поблагодарил Сунака за существенную помощь Британии в усилении украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодронными системами и ракетами.

"Обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что они с Сунаком отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины.

Также стороны скоординировали позиции насчет формулы мира перед встречей советников глав государств в Швейцарии и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров.

Помощь от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Страна передала нашим военным танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, самоходные артиллерийские установки, ПВО и не только.

29 декабря после очередного массированного удара россиян Британия анонсировала, что передаст Украине сотни ракет для противовоздушной обороны.