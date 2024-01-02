ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин каждой ракетой показывает, что хочет уничтожить Украину, - глава МИД Германии

Вторник 02 января 2024 20:51
UA EN RU
Путин каждой ракетой показывает, что хочет уничтожить Украину, - глава МИД Германии Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин при помощи ракетных ударов показывает, что хочет полностью уничтожить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в Twitter.

"Каждой ракетой Путин показывает, что он хочет уничтожить Украину. С помощью Patriot и IRIS-T, которые мы поставляем, каждый день спасают жизни", - подчеркнула глава МИД.

Она добавила, что Германия будет стоять рядом с Украиной до тех пор, пока она в этом нуждается и пока не будет возможна жизнь без страха и террора.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз провели массированную атаку по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью россиян стал Киев. В районе столицы утром сбили около 60 ракет. В частности, украинские защитники смогли уничтожить 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Всего силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 ракеты.

В результате атаки в разных регионах Украины есть пострадавшие и погибшие.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году