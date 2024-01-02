Путин каждой ракетой показывает, что хочет уничтожить Украину, - глава МИД Германии
Российский диктатор Владимир Путин при помощи ракетных ударов показывает, что хочет полностью уничтожить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в Twitter.
"Каждой ракетой Путин показывает, что он хочет уничтожить Украину. С помощью Patriot и IRIS-T, которые мы поставляем, каждый день спасают жизни", - подчеркнула глава МИД.
Она добавила, что Германия будет стоять рядом с Украиной до тех пор, пока она в этом нуждается и пока не будет возможна жизнь без страха и террора.
Массированный удар по Украине
Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз провели массированную атаку по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе и ракеты.
Главной целью россиян стал Киев. В районе столицы утром сбили около 60 ракет. В частности, украинские защитники смогли уничтожить 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Всего силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 ракеты.
В результате атаки в разных регионах Украины есть пострадавшие и погибшие.
Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.
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