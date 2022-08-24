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Окупанти затримали двох співробітників ЗАЕС: у чому їх "звинуватили"

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Енергодар, Середа 24 серпня 2022 16:23
Окупанти затримали двох співробітників ЗАЕС: у чому їх "звинуватили" Фото: двох співробітників ЗАЕС затримали окупанти 24 серпня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росгвардія затримала двох працівників ЗАЕС. Російські окупанти звинуватили їх у співпраці із ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росгвардія затримала двох співробітників Запорізької АЕС, які співпрацювали зі Збройними силами України", - уточнює агентство.

За даними видання, співробітники ЗАЕС нібито передавали ЗСУ дані про місцезнаходження особового складу та техніки на території станції.

Як повідомлялось, російські окупанти стягують свою техніку та військових на територію Запорізької АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Нагадаємо, що за даними представника західної розвідки, обстріли не загрожують Запорізькій АЕС, але існує інша загроза.

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