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Россия накапливает силы для ударов по украинской энергетике зимой, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия накапливает вооружение, чтобы бить по украинской энергоинфраструктуре зимой.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что Украина обязательно пройдет это - государство и компании, ответственные за ситуацию, делают все возможное для этого.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "шахеды".

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили, что РФ может использовать рекордное количество ударных дронов осенью и зимой.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам – в материале РБК-Украина.

 

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