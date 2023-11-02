Россия накапливает силы для ударов по украинской энергетике зимой, - Данилов

"Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что Украина обязательно пройдет это - государство и компании, ответственные за ситуацию, делают все возможное для этого.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "шахеды".

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

При этом в Воздушных силах ВСУ предупредили, что РФ может использовать рекордное количество ударных дронов осенью и зимой.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам – в материале РБК-Украина.