Готова ли энергосистема к повторению сценария прошлой зимы: ответ главы "Укрэнерго"

В течение этой зимы могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

Как отметил Кудрицкий, сейчас завершается подготовка к отопительному сезону. "Если говорить о сети "Укрэнерго", то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет", - сказал он.

По его словам, сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации.

Один из главных уроков минувшей зимы состоит в том, что в Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. "Также у нас хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты", - сообщил Кудрицкий.

Кроме того, у украинских граждан за плечами опыт прошлой зимы, и вряд ли враг может чем-то удивить, добавил он.

"Поэтому думаю, что зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся", - сказал Кудрицкий.

Сложная зима

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

При этом он отметил, что отключение электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.